Коронавирусом в Киеве впервые заразились больше тысячи человек за сутки

Карина Бондаренко Жизнь столицы 08:17, 6.11.2020 Обновлено: 08:21, 6.11.2020

За минувшие сутки, 5 ноября, коронавирусом в Киеве заразились 1 002 человека, что стало рекордом с начала эпидемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения будет требовать у Кабинета министров усилить карантин в Украине из-за стремительного роста количества больных коронавирусом.

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