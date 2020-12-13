Коронавирусом в Киеве и области за сутки заразились 1,8 тысячи человек

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили еще 1125 случаев коронавируса. В результате общее количество заражений в городе выросло до 91 138.

Столица и область несколько месяцев остаются регионами-лидерами по суточному приросту больных в Украине. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта Совета нацбезопасности и обороны.

Так, за минувшие сутки COVID-19 унес жизни 10 киевлян, а всего в Киеве подтверждены 1584 смерти от осложнений этой болезни. В то же время еще 189 пациентов вылечились, а всего недуг преодолели 28 817 жителей столицы.

Киевская область по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла второе место после столицы.

Там коронавирус диагностировали еще в 740 человек, а всего болезнь поразила 48 523 жителей региона. Еще один пациент умер (в целом 818), а 236 (всего 19 862) смогли вылечиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, волонтер Оксана Сухорукова назвала госпитализацию пациентов с коронавирусом в Киеве "квестом", а также "проверкой на связи".