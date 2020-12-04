Коронавирусом в Киеве заразилось более 1 300 жителей

Obozrevatel Жизнь столицы 09:33, 4.12.2020 Обновлено: 14:17, 4.12.2020

В Киеве 4 декабря зафиксировали 1 374 новых случая инфицирования коронавирусом. С начала эпидемии подтвердили болезнь в 76 750 киевлян.

От COVID-19 в столице умерло 1 395 жителей (+16 за сутки). Излечилось от коронавируса 310 человек, в общем 24 585. Такие данные отображены на карте СНБО.

Активно продолжает болеть 50 770 жителей Киева.

Заболели:

  • 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет;

  • 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

  • 33 девочки от одного до 17 лет;

  • 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.

''В стационарах медучреждений сейчас лечится 2 131 больной коронавирусом. Из них 19 детей. 1 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1 401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной'', – уточнил мэр Виталий Кличко.

В Киеве от коронавируса умерли 16 человек
СНБО

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 219, Соломянском - 213 и в Голосеевском районе – 156 случаев.

Больше всего случаев коронавируса в Киеве в Деснянском районе
Виталий Кличко

Ситуация с коронавирусной инфекцией за последние несколько дней стабилизировалась. Третий день подряд число новых случаев инфицирования практически не меняется.

Число новых случаев коронавируса растет
СНБО

На Киевщине за сутки подтвердили COVID-19 в 988 человек. Умерло 8 жителей области, излечилось от коронавируса 750 человек.

Коронавирус в Киевской области преодолело 750 человек
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 4 декабря, в Украине официально подтверждено 787 891 случай коронавирусной инфекции. Из них 15 131 – обнаружены за минувшие сутки.

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