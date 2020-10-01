Коронавирус в Киеве: заражены уже более 23 тысяч человек

За минувшие сутки, 30 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 377 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. В Киевской области зафиксировали 140 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 23 155 человек, в области – 9279 зараженных.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 391 человек (+10 за сутки), вылечился 6941 пациент (+231). Продолжают бороться с вирусом 15 823 зараженных.

Мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram уточнил, что больше всего зараженных обнаружили в Дарницком районе – 46, Днепровском районе – 52 и Деснянском районе – 57.

Распространение коронавируса в Киеве. Виталий Кличко в Telegram

За сутки заразились 377 человек. Виталий Кличко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 1 октября, в Украине официально подтверждены 213 028 случаев коронавирусной инфекции. Из них 4069 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.