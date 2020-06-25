Коронавирус в Киеве: заболел еще 81 человек. Статистика по районам

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразился 81 человек

В Киеве по состоянию на 25 июня количество зараженных коронавирусом достигло 4069. Из них 81 случай был диагностирован за последние сутки.

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COVID-19 подхватили еще трое медиков. Об этом сообщает Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, среди новых больных коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у:

51 женщины в возрасте от 18 до 78 лет;

23 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет;

3 девочек от 2 до 14 лет;

4 мальчиков от 7 до 17 лет.

Отмечается, что в медучреждения столицы госпитализировали 12 пациентов, другие больные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За последние сутки больше всего случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Дарницком районе – 13 Оболонском и Соломенском – по 12, в Шевченковском – 9 случаев.

Всего с начала пандемии от осложнений коронавируса умер 101 киевлянин, а вылечиться удалось 1473 пациентам, в частности, 33 за последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область по состоянию на 24 июня не попали в список регионов, которые соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер. Ограничения могут снова усилить.