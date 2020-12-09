Киев лидирует по количеству заболевших коронавирусом

Киев стал лидером среди регионов по количеству новых заражений коронавирусом в Украине. По состоянию на 9 декабря в столице обнаружили 1 728 новых заражений COVID-19.

Это на 253 случая больше, чем за предыдущий день (1 475 инфицированных). Всего в Киеве зафиксировали 84 538 больных. Так данные опубликовала система мониторинга распространения эпидемии коронавируса от Совета национальной безопасности и обороны.

За сутки умерло 34 жителя столицы, в общем – 1 464. Отрицательный результат теста получило 26 403 человека (+636).

На Киевщине от COVID-19 помело 16 человек. СНБО

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (+1 728);

Одесской области (+1 270);

Киевской области (+943);

Черкасской области (+815);

Запорожской области (+813).

Киев среди лидеров по количеству заболевших Facebook Максима Степанова

На Киевщине 45 497 заражений коронавирусной инфекцией. За сутки +943, умерло 16 жителей области. Выздоровело 803 человека.

Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавируса в Украине. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 9 декабря, в Украине официально подтверждено 845 343 случаев коронавируса. Из них 12 585 – выявлено за минувшие сутки.