В Киеве коронавирус убил за сутки 9 человек

За минувшие сутки, 24 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 380 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 144 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 21 045 человек, в области – 8430 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 342 человека (+9 за сутки), вылечились 6255 пациентов (+106). Продолжают бороться с вирусом 14 448 зараженных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре сообщили о сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Из-за роста тяжелых больных в отделении реанимации больницы имени Мечникова уже заняты все койки.