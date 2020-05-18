Коронавирус в Киеве продолжил наступление: подтверждено более 2,3 тысячи случаев

В Киеве по состоянию на 18 мая подтвердили 2321 случай коронавирусной болезни COVID-19. Среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили инфекцию: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, а также четверо детей (две девочки 5-ти и 15-ти лет, два мальчика 9-ти лет).

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Среди них – пятеро медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего в настоящее время – 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве продолжил наступление. Иллюстрация

"Заболели (Речь идет о случаях, обнаруженных за сутки. – Ред.): 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и две девочки 5-ти и 15-ти лет, 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет, два мальчика, которым по 9 лет", – добавил Кличко.

Так, по его словам, в больницы столицы госпитализировали четырех из них, остальные – остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе – 11 больных. В Святошинском – девять. И по шесть случаев в Деснянском и Оболонском районах столицы", – отметил глава Киева.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telagram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 18 мая на территории Киевской области количество случаев COVID-19 выросло до 1224.