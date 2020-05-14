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14 мая • обновлено в 16:34
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Коронавирус в Киеве продолжил атаковать: подтверждено более 2 тысяч случаев COVID-19

2.9т
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В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года, 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также шестеро детей (четыре девочки от 2 до 16 лет и двое мальчиков 12-ти и 16-ти лет).

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 14 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 52 человека. Среди них – шесть медиков. За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время 42 летальных случая. На сегодня в столице уже 2012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве продолжил атаковать. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве продолжил атаковать. Иллюстрация

По словам Кличко, среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года, 15 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет, а также шестеро детей: четыре девочки от 2 до 16 лет, двое мальчиков 12-ти и 16-ти лет.

"В больницы столицы госпитализировали шестерых пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 189 жителей столицы", – добавил мэр Киева.

Статистка заболеваемости коронавирусом в Киеве

Статистка заболеваемости коронавирусом в Киеве

Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 14 апреля зафиксировали 3079 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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