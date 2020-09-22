Коронавирус в Киеве пересек отметку в 20 тысяч зараженных

За минувшие сутки, 21 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 270 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 140 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 20 028 человек, в области – 8020 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 325 человек (+7 за сутки), вылечились 5929 пациентов (+61). Продолжают бороться с вирусом 13 774 зараженных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине заняты более половины имеющихся коек для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, в связи с этим ситуация с пандемией в стране является напряженной.