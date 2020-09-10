Коронавирус в Киеве обнаружили почти у 300 человек за сутки
По состоянию на утро четверга, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек. При этом прирост за сутки составляет 298 случаев. Среди них – 11 медиков.
Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки). Однако по данным на Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко, выздоровели уже 5 002 киевлян (+92 за сутки).
Что касается возрастных категорий лиц, у которых коронавирус только обнаружили, то они выглядят так:
155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;
123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
9 девочек от 3 месяцев до 17 лет;
11 мальчиков от 2 лет до 16.
В больницы Киева 9 сентября попал 51 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59. В Днепровском – 45 и в Оболонском районе – 36 случаев.
"Угроза – не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" – обратился Кличко к жителям столицы.
В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро 9 августа суточный прирост заболеваемости в Киеве составлял 310 случаев, а в Киевской – 89.
В Украине количество инфицированных COVID-19 уже достигло145 612. Из них 2 582 случая выявлено за минувшие сутки.
Умерли от коронавируса Украины 3 023 человека (+44 за сутки), а 65 877 пациентов (+1 174) полностью побороли болезнь.