Коронавирус в Киеве обнаружили почти у 300 человек за сутки

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек. При этом прирост за сутки составляет 298 случаев. Среди них – 11 медиков.

Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки). Однако по данным на Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко, выздоровели уже 5 002 киевлян (+92 за сутки).

Статистика пандемии в Киеве. Telegram-канал Виталия Кличко

Что касается возрастных категорий лиц, у которых коронавирус только обнаружили, то они выглядят так:

155 женщин в возрасте от 21 до 84 лет;

123 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

9 девочек от 3 месяцев до 17 лет;

11 мальчиков от 2 лет до 16.

В больницы Киева 9 сентября попал 51 пациент. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 59. В Днепровском – 45 и в Оболонском районе – 36 случаев.

"Угроза – не призрачная. И предотвратить ее можно, только соблюдая правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!" – обратился Кличко к жителям столицы.

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).

Общая статистика по Украине. Пресс-служба СНБО

Ситуация с коронавирусом в Киеве. Пресс-служба СНБО

Заболеваемость коронавирусом в Киевской области. Пресс-служба СНБО

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