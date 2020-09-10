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Коронавирус в Киеве обнаружили почти у 300 человек за сутки

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь столицы
1,0 т.
В Киеве возросло число больных коронавирусом

В Киеве возросло число больных коронавирусом.

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек. При этом прирост за сутки составляет 298 случаев.

Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).

Общая статистика по Украине.

Общая статистика по Украине. Пресс-служба СНБО

Ситуация с коронавирусом в Киеве.

Ситуация с коронавирусом в Киеве. Пресс-служба СНБО

Заболеваемость коронавирусом в Киевской области.

Заболеваемость коронавирусом в Киевской области. Пресс-служба СНБО

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