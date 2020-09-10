Коронавирус в Киеве обнаружили почти у 300 человек за сутки

По состоянию на утро четверга, 10 сентября, количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 16 119 человек. При этом прирост за сутки составляет 298 случаев.

Такие данные обнародовала пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны. Что касается смертности, то эпидемия в столице уже унесла жизни 254 пациентов (+4 за сутки). Выздоровели при этом 4977 киевлян (67 за сутки).

В Киевской области также сохраняется тенденция роста показателей. Так, количество больных уже составляет 6 554 человек (+95 за сутки), умерших – 124 (2), выздоровели – 4 389 (+76).

Общая статистика по Украине. Пресс-служба СНБО

Ситуация с коронавирусом в Киеве. Пресс-служба СНБО

Заболеваемость коронавирусом в Киевской области. Пресс-служба СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL:

по состоянию на утро 9 августа суточный прирост заболеваемости в Киеве составлял 310 случаев, а в Киевской – 89.

В Украине количество инфицированных COVID-19 уже достигло145 612. Из них 2 582 случая выявлено за минувшие сутки.

Умерли от коронавируса Украины 3 023 человека (+44 за сутки), а 65 877 пациентов (+1 174) полностью побороли болезнь.

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