Коронавирус в Киеве начал отступать: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 22 июня зафиксировали 4368 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 43 человек.

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Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале. В то же время 21 июня сообщалось о 73 новых случаях COVID-19, зафиксированных за сутки (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека. На сегодня в столице уже 4368 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 21 женщина в возрасте от 24 до 92 лет, 17 мужчин в возрасте от 19 до 100 лет, а также девушка, которой 17 лет, четыре мальчика в возрасте от 4 до 11 лет.

Мэр Киева отметил, что из них в больницы столицы госпитализировали шестерых пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей. Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Шевченковском, Днепровском и Деснянском районах – по семь, а также в Печерском – шесть.

Согласно статистике, опубликованной во время брифинга, в городе от коронавируса уже выздоровел 1391 человек, однако умерли 98 людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 июня во Киевской области зафиксировали 2236 подтвержденных случаев COVID-19.