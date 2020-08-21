Коронавирус в Киеве: Кличко заявил о еще более 150 новых зараженных

В Киеве количество зараженных коронавирусом по состоянию на 21 августа выросло до 11328 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 156 жителей столицы.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Столица остается в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Количество больных в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 156 человек. Сегодня в столице уже 11328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет, 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 (уточнение на странице Кличко в Telegram. – Ред.) лет, а также шесть девочек от одного до 17 лет, два мальчика трех и пяти лет. В частности, речь и о шести медиках. В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов.

"Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 26, Голосеевском – 21, Днепровском – 19.

Согласно статистике, опубликованной мэром на странице в Telegram, в Киеве коронавирус унес жизни уже 158 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 21 августа было подтверждено уже 4805 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 78 человек, а выздоровели только 11 больных.