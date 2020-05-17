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17 мая • обновлено в 12:32
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Коронавирус в Киеве: Кличко назвал самые зараженные районы

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В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 59 человек, среди которых десять медиков. В то же время трое пациентов умерли.

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Всего в столице уже 2280 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 48 – летальных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, назвав наиболее пострадавшие районы.

Так, среди заболевших за минувшие сутки: 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 22 мужчин от 18 до 66 лет, две девочки – 10 и 13 лет, и годовалый мальчик.

Коронавирус в Киеве: Кличко назвал самые зараженные районы

В больницы столицы госпитализировали только 16 новых пациентов, другие же лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

В то же время выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. В целом же коронавирус в Киеве победили 224 пациентов.

Коронавирус в Киеве: Кличко назвал самые зараженные районы

По словам Кличко больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком – 15 и в Соломенском районах – 9.

"Не пренебрегайте элементарными правилами, соблюдайте дистанцию и носите маску, будьте осторожны в публичных местах! Берегите себя!" – призвал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве, где COVID-19 заболел 81 человек, скрывали информацию относительно первого зараженного работника.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина
Тег
вирус
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