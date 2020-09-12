Коронавирус в Киеве: Кличко назвал районы-эпицентры

Главными очагами распространения коронавируса в Киеве за прошедшие сутки, 11 сентября, стали Днепровский, Дарницкий и Деснянский районы.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что в Днепровском районе обнаружили 65 новых случаев, в Дарницком – 64, а Деснянском районе – 59.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Берегите себя!" – обратился Кличко к киевлянам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружен 16 951 случай коронавируса (COVID-19). За минувшие сутки заболевание нашли у 428 жителей столицы, что стало новым рекордом.

Предыдущий рекордный показатель зафиксирован 10 сентября – 404 случая COVID-19.

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