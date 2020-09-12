Топ-темы:

Коронавирус в Киеве: Кличко назвал районы-эпицентры

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Жизнь столицы
2,7 т.
Коронавирус в Киеве установил новый рекорд

Главными очагами распространения коронавируса в Киеве за прошедшие сутки, 11 сентября, стали Днепровский, Дарницкий и Деснянский районы.

Об этом написал на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что в Днепровском районе обнаружили 65 новых случаев, в Дарницком – 64, а Деснянском районе – 59.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правилами безопасности! Берегите себя!" – обратился Кличко к киевлянам.

Распространение коронавируса в Киеве.

Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаКиевКарантин в УкраинеКоронавирусВиталий Кличко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook