Коронавирус в Киеве и области: за сутки заразились более 400 человек

За минувшие сутки, 22 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 307 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 128 новых зараженных. Всего в столице инфицированы уже 20 335 человек, в области – 8148 зараженных.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 330 человек (+5 за сутки), вылечились 6043 пациента (+114). Продолжают бороться с вирусом 13 962 зараженных.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские врачи показали фото легких больного коронавирусом. Они сравнили здоровый орган с пораженным COVID-19.