Коронавирус в Киеве и области перешел отметку в 2000 случаев: свежая статистика
В Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 1341 случай COVID-19, а в области – еще 643.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", – говорится в сообщении.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 417 случаев;
Волынская область – 280 случаев;
Днепропетровская область – 347 случаев;
Донецкая область – 68 случаев;
Житомирская область – 374 случая;
Закарпатская область – 419 случаев;
Запорожская область – 243 случая;
Ивано-Франковская область – 862 случая;
Кировоградская область – 391 случай;
г. Киев – 1401 случай;
Киевская область – 664 случая;
Львовская область – 430 случаев;
Луганская область – 33 случая;
Николаевская область – 126 случаев;
Одесская область – 277 случаев;
Полтавская область – 203 случая;
Ривненская область – 637 случаев;
Сумская область – 102 случая;
Тернопольская область – 779 случаев;
Харьковская область – 249 случаев;
Херсонская область – 111 случаев;
Хмельницкая область – 82 случая;
Черновицкая область – 1571 случай;
Черкасская область – 290 случаев;
Черниговская область – 50 случаев.
Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
В то же время глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга заявил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано именно в Киеве – 60, а еще в Черновицкой области – 82, Тернопольской – 71 и Ривненской – 49.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 29062.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 апреля в Украине официально было подтверждено 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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