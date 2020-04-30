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30 апреля • обновлено в 10:42
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Коронавирус в Киеве и области перешел отметку в 2000 случаев: свежая статистика

3.3т
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В Киеве и области по состоянию на утро 30 апреля подтвердили 2065 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице Украины их количество возросло до 1401, а на территории области – до 664.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Сутки назад в Киеве было зафиксировано 1341 случай COVID-19, а в области – еще 643.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев", – говорится в сообщении.

Коронавирус в Киеве и области перешел отметку в 2000 случаев. Иллюстрация

Коронавирус в Киеве и области перешел отметку в 2000 случаев. Иллюстрация

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 417 случаев;

  • Волынская область – 280 случаев;

  • Днепропетровская область – 347 случаев;

  • Донецкая область – 68 случаев;

  • Житомирская область – 374 случая;

  • Закарпатская область – 419 случаев;

  • Запорожская область – 243 случая;

  • Ивано-Франковская область – 862 случая;

  • Кировоградская область – 391 случай;

  • г. Киев – 1401 случай;

  • Киевская область – 664 случая;

  • Львовская область – 430 случаев;

  • Луганская область – 33 случая;

  • Николаевская область – 126 случаев;

  • Одесская область – 277 случаев;

  • Полтавская область – 203 случая;

  • Ривненская область – 637 случаев;

  • Сумская область – 102 случая;

  • Тернопольская область – 779 случаев;

  • Харьковская область – 249 случаев;

  • Херсонская область – 111 случаев;

  • Хмельницкая область – 82 случая;

  • Черновицкая область – 1571 случай;

  • Черкасская область – 290 случаев;

  • Черниговская область – 50 случаев.

Примечательно, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга заявил, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев было зарегистрировано именно в Киеве – 60, а еще в Черновицкой области – 82, Тернопольской – 71 и Ривненской – 49.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 29062.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 29 апреля в Украине официально было подтверждено 9866 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева и Киевской области Коронавирус
Место
Украина Киев
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Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
смело умножайте на х50
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