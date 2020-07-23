Коронавирус в Киеве и области: количество зараженных снова увеличилось. Статистика

По состоянию на утро 23 июля в Киеве зафиксировали 7 278 случаев коронавируса, за минувшие сутки заболевание обнаружили у 112 человек. В то же время на Киевщине подтверждено 3 391 случай COVID-19, там прибавилось еще 32 зараженных.

Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. В то же время в столице выздоровели уже 2 546 жителей, 25 из которых – за прошедшие сутки. Умерли в городе от коронавируса 128 человек.

На территории области от COVID-19 выздоровели 2 465 жителей, 68 из которых – за прошедшие сутки. Умерли в Киевской области от заболевания 59 человек.

О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"23 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 61 851 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 1 551 – летальный, 34 000 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 856 новых случаев. В общем проведено 921 858 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 828 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2 416 случаев;

Волынская область – 3 401 случай;

Днепропетровская область – 1 275 случаев;

Донецкая область – 818 случаев;

Житомирская область – 1 654 случая;

Закарпатская область – 4 641 случай;

Запорожская область – 700 случаев;

Ивано-Франковская область – 3 765 случаев;

Кировоградская область – 689 случаев;

г. Киев – 7 278 случаев;

Киевская область – 3 391 случай;

Львовская область – 8 462 случая;

Луганская область – 116 случаев;

Николаевская область – 530 случаев;

Одесская область – 2 691 случай;

Полтавская область – 371 случай;

Ривненская область – 5 303 случая;

Сумская область – 393 случая;

Тернопольская область – 2 548 случаев;

Харьковская область – 3 203 случая;

Херсонская область – 218 случаев;

Хмельницкая область – 1 008 случаев;

Черновицкая область – 5 443 случая;

Черкасская область – 870 случаев;

Черниговская область – 667 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 июля в Центр поступило 1 141 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 112 255.

Данные СНБО Скриншот

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа территорию Украины в рамках адаптивного карантина поделят на четыре зоны: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".