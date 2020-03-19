Вспышка коронавируса в Киеве: появились фото дезинфекции улиц и транспорта столицы

На улицах и в общественном транспорте Киева проводят дезинфекцию из-за вспышки нового коронавируса COVID-19.
Соответствующие фото 16 марта были опубликованы пресс-службой КГГА. Как заявил заместитель председателя городская государственной администрации Александр Густелев, ни одна единица наземного транспорта в Киеве не выходит на маршрут без обработки.
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В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Коллаж
Также утверждается, что ежедневно проводится санитарная обработка и мытье остановок общественного транспорта, посадочных площадок, поручней подземных пешеходных переходов.
"Во всех районах столицы дорожные службы осуществляют мытье проезжих частей дорог, мостов и путепроводов с применением моющих средств", – сообщил заместитель председателя КГГА.
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
По его словам, в усиленном режиме работает инспекция по парковке и эвакуаторы.
"Наземный коммунальный транспорт работает в штатном режиме. Однако, учитывая карантинные мероприятия, его главная задача – обеспечить перевозку тех киевлян, которые осуществляют медицинское обслуживание, жизнедеятельность и безопасность столицы. Другие должны оставаться дома. Это уменьшит нагрузку на городской транспорт", – подчеркнул Густелев.
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса
Официальный портал Киева
Как писал OBOZREVATEL:
19 марта врачи диагностировали COVID-19 у трех человек.
Новый случай подтвердили в Киеве (в целом это уже третий больной в столице).
Новый пациент – 50-летний киевлянин, который недавно посещал Швейцарию. Он находится на самоизоляции.
При этом один из частных медицинских центров Киева не уведомил о позитивном тесте мужчины на коронавирус, заявил мэр Виталий Кличко.
Еще два случая подтвердились в Днепропетровской области. Они стали первыми для региона.
Третий случай был зафиксирован в Ивано-Франковске. Болезнь диагностировали уже после смерти пациентки.
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