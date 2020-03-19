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19 марта • обновлено в 22:26
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Вспышка коронавируса в Киеве: появились фото дезинфекции улиц и транспорта столицы

2.3т
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На улицах и в общественном транспорте Киева проводят дезинфекцию из-за вспышки нового коронавируса COVID-19.

Соответствующие фото 16 марта были опубликованы пресс-службой КГГА. Как заявил заместитель председателя городская государственной администрации Александр Густелев, ни одна единица наземного транспорта в Киеве не выходит на маршрут без обработки.

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В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Коллаж

Также утверждается, что ежедневно проводится санитарная обработка и мытье остановок общественного транспорта, посадочных площадок, поручней подземных пешеходных переходов.

"Во всех районах столицы дорожные службы осуществляют мытье проезжих частей дорог, мостов и путепроводов с применением моющих средств", – сообщил заместитель председателя КГГА.

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

По его словам, в усиленном режиме работает инспекция по парковке и эвакуаторы.

"Наземный коммунальный транспорт работает в штатном режиме. Однако, учитывая карантинные мероприятия, его главная задача – обеспечить перевозку тех киевлян, которые осуществляют медицинское обслуживание, жизнедеятельность и безопасность столицы. Другие должны оставаться дома. Это уменьшит нагрузку на городской транспорт", – подчеркнул Густелев.

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

В Киеве проводят дезинфекцию из-за коронавируса

Официальный портал Киева

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Транспорт в Киеве Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
фотографии КГГА транспорт
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