Коронавирус в Киеве добрался до самых маленьких: заразился одномесячный младенец. Новые данные

В Киеве среди тех, у кого за последние сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 19 мужчин от 30 до 80 лет, а также 10 детей (две девочки 9-ти и 13-ти лет, восемь мальчиков от 1 месяца до 17 лет).

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 15 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них – 9 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за это время – 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Коронавирус в Киеве добрался до самых маленьких. Иллюстрация

По его словам, среди тех, у кого за последние сутки обнаружили коронавирус, 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 19 мужчин в возрасте от 30 до 80 лет, 10 детей (две девочки 9-ти и 13-ти лет, восемь мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет).

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Мэр Киева отметил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 15 мая зафиксировали 3162 подтвержденных случаях коронавируса COVID-19.

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