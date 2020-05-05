Коронавирус в Киеве атаковал молодежь и детей: в столице – более 1500 случаев COVID-19

В Киеве среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет, 22 мужчин от 25 до 81 лет, а также четверо детей (13-летняя девочка и три мальчика в возрасте 4, 12 и 16 лет).

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Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 5 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В столице за минувшие сутки – еще плюс 48 человек, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них – двое медиков. Один случай, к сожалению, – летальный. На сегодня в Киеве уже 1583 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них 28 человек умерли", – подчеркнул он.

Коронавирус в Киеве атаковал молодежь и детей. Иллюстрация

"Заболели: 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и 13-летняя девочка, 22 мужчин от 25 до 81 года и трое мальчиков в возрасте 4, 12 и 16 лет", – добавил Кличко.

По его словам, в больницы столицы госпитализировали восемь человек, остальные остались на самоизоляции, под наблюдением медиков.

"Выздоровели за минувшие сутки 11 киевлян. Всего коронавирус в столице преодолел 91 человек", – отметил глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 5 мая было зафиксировано 2449 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19

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