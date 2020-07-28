Коронавирус ударил по Киеву: Кличко рассказал о 7,8 тысячи зараженных

В Киеве по состоянию на 28 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 7 800 человек. За прошедшие сутки было выявлено 110 новых случаев COVID-19.

Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Он призвал людей соблюдать элементарные правила, быть осторожными.

"Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. На сегодня в столице уже 7 800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 45 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 года, а также две девочки 11 и 15 лет, четыре мальчика от двух до шести лет. В больницы столицы госпитализировали девять пациентов.

"За прошедшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус преодолели 2 830 жителей Киева", – отметил Кличко.

Мэр столицы также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 45, в Оболонском и Днепровском – по 14, в Дарницком – 12.

Пост Кличко Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 28 июля было подтверждено 3 590 случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время – 13.