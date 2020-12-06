Коронавирус ударил по Киеву и области: заразились еще более 2,3 тысячи человек

В Киеве за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили еще в 1518 человек. Столичный регион уже месяц не сходит со ступеньки безоговорочного лидера по количеству новых инфицирований в Украине.

Так, с начала пандемии COVID-19 поразил 79 809 киевлян. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта СНБО и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

813 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

583 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

67 девочек и 55 мальчиков от 1 до 17 лет.

COVID-19 заболел и 71 медработник. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 87 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Известно, что за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 15 пациентов, а в целом в Киеве зафиксировано 1425 смертей от этой болезни. Зато 80 киевлян смогли ее преодолеть, всего вылечились 25 082.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 285, Деснянском – 237 и Подольском – 185.

Больше всего новых заражений COVID-19 обнаружили в Днепровском районе Киева Telegram канал Виталия Кличко

Киевщина по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла четвертое место – после самой столицы, а также Запорожской и Одесской областей.

Там COVID-19 поразил еще 809 человек, а всего диагностировано 43 219 заражений. Еще четверо жителей региона умерли от последствий болезни (в общем 744), а 241 (всего 15 735) смог вылечиться.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве и области СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас в Киеве делают наибольшее количество тестирований на диагностику коронавируса в Украине – 430 на 100 тысяч жителей.