Коронавирус ударил по Киеву и области: заразились еще более 2,3 тысячи человек

В Киеве за последние сутки заражение коронавирусом подтвердили еще в 1518 человек. Столичный регион уже месяц не сходит со ступеньки безоговорочного лидера по количеству новых инфицирований в Украине.

Так, с начала пандемии COVID-19 поразил 79 809 киевлян. Об этом свидетельствуют обновленные данные сайта СНБО.

Известно, что за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 15 пациентов, а в целом в Киеве зафиксировано 1425 смертей от этой болезни. Зато 80 киевлян смогли ее преодолеть, всего вылечились 25 082.

Киевщина по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла четвертое место – после самой столицы, а также Запорожской и Одесской областей.

Там COVID-19 поразил еще 809 человек, а всего диагностировано 43 219 заражений. Еще четверо жителей региона умерли от последствий болезни (в общем 744), а 241 (всего 15 735) смог вылечиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что сейчас в Киеве делают наибольшее количество тестирований на диагностику коронавируса в Украине – 430 на 100 тысяч жителей.