Коронавирус ударил по Киеву и области: тысячи новых зараженных

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 1364 человек. Город продолжает быть лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений.

Всего на сегодня в столице насчитывается 98 694 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram-канале.

По его словам, среди заболевших:

726 женщин в возрасте от 19 до 89 лет;

538 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

42 девочки от 1 до 17 лет;

58 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

COVID-19 заразились еще 82 медработника. Из всех новых больных в медучреждения столицы попали 82 пациента, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Известно, что за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 20 человек, а всего в столице зафиксировано 1699 смертей от этого недуга. Зато еще 734 киевлян смогли его преодолеть, всего вылечились 31 949.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 342, Деснянском – 266, и Днепровском – 196.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе Киева Telegram канал Виталия Кличко

Киевщина по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла четвертое место – после самой столицы, а также Одесской и Запорожской областей.

Там COVID-19 поразил еще 827 человек, а всего диагностировано 52 415 заражений. Еще 20 жителей региона умерли от последствий болезни (всего 879), а 810 (в общем 24 286) смогли вылечиться.

В Киеве и области за сутки коронавирусом заразились еще более 2000 человек СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в столице, – читайте в материале.