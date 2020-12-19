Коронавирус ударил по Киеву и области: тысячи новых зараженных

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 1364 человек. Город продолжает быть лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений.

Всего на сегодня в столице насчитывается 98 694 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны.

Известно, что за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 20 человек, а всего в столице зафиксировано 1699 смертей от этого недуга. Зато еще 734 киевлян смогли его преодолеть, всего вылечились 31 949.

Киевщина по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла четвертое место – после самой столицы, а также Одесской и Запорожской областей.

Там COVID-19 поразил еще 827 человек, а всего диагностировано 52 415 заражений. Еще 20 жителей региона умерли от последствий болезни (всего 879), а 810 (в общем 24 286) смогли вылечиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в столице, – читайте в материале.