Коронавирус ударил по Киеву и области: более 2 тысяч новых зараженных

Марина Лисничук Жизнь столицы 09:24, 23.12.2020 Обновлено: 09:25, 23.12.2020

В Киеве за последние сутки обнаружили еще 1381 инфицирование коронавирусом. Столица остается лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений.

Всего на сегодня в городе подтверждено 103 663 случая болезни. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны.

За прошедшие сутки COVID-19 унес жизни еще 30 жителей Киева, а всего в столице зафиксировано 1779 смертей от этого недуга. Зато 947 киевлян вылечились от болезни, всего ее преодолели уже 34 928 пациентов.

Киевщина по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла третье место – после столицы и Запорожской области.

Там COVID-19 поразил еще 809 человек, а всего подтверждено 54 831 заражение. Еще 11 жителей региона умерли от последствий болезни (всего 899), а 1426 (в общем 27 354) смогли вылечиться.

В Киеве и области за сутки COVID-19 заразились более 2000 человек
СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан спрогнозировал, когда ждать максимального пика заболеваемости коронавирусом в столице.

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