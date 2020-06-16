В Киеве резко снизилась статистика COVID-19: Кличко объяснил причину
По состоянию на вторник, 16 июня, коронавирус (COVID-19) в Киеве диагностирован у 3 985 человек. Из них у 28 пациентов болезнь подтвердилась за прошедшие сутки. Это на 38 случаев меньше, чем днем ранее.
Такую статистику обнародовал на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, уточнив, что двое киевлян за сутки скончались.
Среди заболевших:
17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;
девять мужчин от 18 до 75 лет;
одна девочка, которой девять лет, и семилетний мальчик.
В больницы столицы, по словам Кличко, госпитализировали двух пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем медиков.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – семь, Деснянском – пять и в Днепровском – четыре.
"Отмечу, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета некоторые данные обрабатывались с опозданием", – пояснил мэр резкое снижение статистики.
Кличко отметил, что "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. "Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!" – обратился он к киевлянам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 июня в Киеве было известно о 53 новых случаях заражения коронавирусом (COVID-19), что на 13 меньше, чем днем ранее.
Всего в Украине коронавирусом заразились уже 32 476 человек. Суточный прирост заболеваемости составляет 666 случаев.
Жертвами пандемии стали 912 украинцев, а 14 528 – полностью побороли болезнь.