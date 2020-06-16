В Киеве резко снизилась статистика COVID-19: Кличко объяснил причину

По состоянию на вторник, 16 июня, коронавирус (COVID-19) в Киеве диагностирован у 3 985 человек. Из них у 28 пациентов болезнь подтвердилась за прошедшие сутки. Это на 38 случаев меньше, чем днем ранее.

Такую статистику обнародовал на своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко, уточнив, что двое киевлян за сутки скончались.

Среди заболевших:

17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет;

девять мужчин от 18 до 75 лет;

одна девочка, которой девять лет, и семилетний мальчик.

В больницы столицы, по словам Кличко, госпитализировали двух пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – семь, Деснянском – пять и в Днепровском – четыре.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

"Отмечу, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета некоторые данные обрабатывались с опозданием", – пояснил мэр резкое снижение статистики.

Кличко отметил, что "Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени. "Поэтому расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!" – обратился он к киевлянам.

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