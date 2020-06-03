Коронавирус снова ударил по Киеву: зафиксировано более 3,1 тысячи случаев

В Киеве по состоянию на 3 июня зафиксировали 3133 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 62 человек, 10 из которых – медики.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировался на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 62 человек. Из них 10 медиков. На сегодня в Киеве уже 3133 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Коронавирус снова ударил по Киеву. Иллюстрация

По словам Кличко, среди лиц, у которых за последние сутки обнаружили коронавирус, 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет, 16 мужчин от 30 до 83 лет, восемь детей (три девочки пяти, семи и 10 лет и пять мальчиков от трех до 14 лет).

Мэр Киева отметил, что из них в больницы столицы госпитализировали 13 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы", – заявил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе – 10, Деснянском – девять, в Днепровском и Шевченковском – по восемь.

В статистике, опубликованной главой столицы, также фигурировала информация о погибших от COVID-19 в городе. По состоянию на 3 июня в Киеве было 69 летальных случаев.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 3 июня зафиксировали 1652 случая коронавируса.