Коронавирус снова ударил по Киеву: зафиксировано более 170 новых случаев

По состоянию на утро 1 сентября в Киеве выявлено 176 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что из-за тяжелого течения болезни пять человек умерли за минувшие сутки. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян.

Всего, по данным Кличко, в Киеве уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, заболели:

101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;

62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;

9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.

Статистика по коронавирусу в Киеве Telegram-канал Виталия Кличко

Также мэр акцентировал внимание на том, что в столице Украины заболели 11 медиков. В больницы госпитализированы еще 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 25 случаев.

"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!" – обратился Кличко к киевлянам.

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