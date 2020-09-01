Коронавирус снова ударил по Киеву: зафиксировано более 170 новых случаев
По состоянию на утро 1 сентября в Киеве выявлено 176 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он уточнил, что из-за тяжелого течения болезни пять человек умерли за минувшие сутки. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян.
Всего, по данным Кличко, в Киеве уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В частности, заболели:
101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет;
62 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет;
9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
Также мэр акцентировал внимание на том, что в столице Украины заболели 11 медиков. В больницы госпитализированы еще 34 пациента. Остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 25 случаев.
"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько быстро будет распространяться вирус. От того, как мы придерживаемся элементарных правил, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!" – обратился Кличко к киевлянам.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на утро вторника, 1 сентября, в Украине официально подтверждено 123 303 случая коронавирусной инфекции. Из них 2 088 обнаружены за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерло уже 2 605 человек (+48 за сутки), а 57 802 пациента (+688) полностью побороли болезнь.