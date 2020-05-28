В Киеве улучшилась статистика по COVID-19: Кличко привел свежие данные

В Киеве по состоянию на 28 мая зафиксировали 2793 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 54 человек, но выздоровело за это время 64 пациента.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили коронавирус, увеличилось на 54 человека. 11 из них – медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве улучшилась статистика по COVID-19. Иллюстрация

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также семеро детей (две девочки возрастом один и 11 лет, пять мальчиков от двух до 17 лет). Он также отметил, что из них в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие остались на самоизоляции под контролем врачей.

"Второй день у нас положительная динамика в соотношении тех, кто вылечился и кто заболел. Когда в сутки выздоравливает больше людей, чем тех, у кого подтвердили коронавирус. За минувшие сутки в столице выздоровели 64 человека. Всего коронавирус преодолели 506 жителей города", – заявил глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 мая в Киевской области количество случаев коронавируса выросло до 1517.