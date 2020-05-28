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28 мая • обновлено в 12:14
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Коронавирус снова ударил по Киеву: за сутки COVID-19 обнаружили у более 50 человек

1.1т
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В Киеве по состоянию на 28 мая зафиксировали 2793 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 54 человек.

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Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 28 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 54 человека. 11 из них – медики. На сегодня в столице уже 2793 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 30 женщин в возрасте от 21 до 78 лет, 17 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет, а также семеро детей (две девочки возрастом один и 11 лет, пять мальчиков от двух до 17 лет). Он также отметил, что из них в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

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Автор
Яра Дорош
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Кияни Жизнь столицы

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