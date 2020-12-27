Коронавирус снова ударил по Киеву: всего заразились более 107 тысяч

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 718 человек. Город продолжает быть лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений.

Всего на сегодня в столице насчитывается 107 204 подтвержденных случая заболевания. Об этом свидетельствуют данные сайта Совета нацбезопасности и обороны.

За прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 15 киевлян, а всего в столице зафиксировано 1844 смерти от этой болезни. Зато еще 143 жителей смогли ее преодолеть, всего вылечились 37 273.

Киевщина в отличие от предыдущих дней не вошла в регионы-лидеры по количеству новых заражений за предыдущие сутки. Там COVID-19 поразил еще 389 человек, а всего диагностировано 57 331 заражение. Еще двое жителей региона умерли от последствий болезни (в целом 933), а 462 (всего 31 586) смогли вылечиться.

В Киеве и области за сутки коронавирусом заразились еще более тысячи СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве накануне, данные на 25 декабря, зафиксировали 408 заражений коронавирусом, а в Киевской области – 568.