Коронавирус снова ударил по Киеву: Кличко рассказал о 123 новых больных

В Киеве количество случаев коронавируса по состоянию на 11 августа выросло до 9687. За минувшие сутки в столице обнаружили 123 новых зараженных.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telegram. Отметим, что 10 августа сообщалось только о 66 новых случаях COVID-19 в городе.

"Еще у 123 жителей столицы обнаружили коронавирус за минувшие сутки, 12 из них – дети. На сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет, 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет, а также восемь девочек от одного до 17 лет, четыре мальчика от четырех до 16 лет. В частности, речь о четырех медиках. В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов.

Данные по коронавирусу Telegram/Кличко

"Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева", – отметил Кличко.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39, в Деснянском – 17, в Днепровском – 15.

Согласно статистике, которую опубликовал мэр, в столице коронавирус унес жизни 147 киевлян.

Пост Кличика Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине по состоянию на утро 11 августа подтверждено уже 4239 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 42 человек, выздоровели – только восемь, умер за это время один человек.