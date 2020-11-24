Коронавирус снова ударил по Киеву и области: заразились еще более 2,5 тысячи человек

В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус поставили еще 1422 людям. Столичный регион несколько недель лидирует по количеству новых заражений среди всех регионов страны.

С начала пандемии COVID-19 поразил уже 61 640 жителей города. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные сайтом СНБО.

Так, за минувшие сутки от коронавируса умер еще 31 киевлянин, а в целом в Киеве зафиксировано 1173 смерти от инфекции. В то же время 347 пациентов смогли побороть ее, всего выздоровел 21 091.

Киевская область по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла второе место после столицы. Там COVID-19 заболели еще 1089 человек, а в целом диагностировано 32 301 заражение. Еще трое жителей региона умерли от последствий болезни (всего 629), а 171 (в общем 11 389) смогли вылечиться.

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