Коронавирус снова ударил по Киеву и области: заразились еще более 2,5 тысячи человек
От COVID-19 прошедшие сутки умерли 34 жителя Киевщины
В то же время более полутысячи пациентов смогли побороть инфекцию
В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус поставили еще 1422 людям. Столичный регион несколько недель лидирует по количеству новых заражений среди всех регионов страны.
С начала пандемии COVID-19 поразил уже 61 640 жителей города. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные сайтом СНБО.
Так, за минувшие сутки от коронавируса умер еще 31 киевлянин, а в целом в Киеве зафиксировано 1173 смерти от инфекции. В то же время 347 пациентов смогли побороть ее, всего выздоровел 21 091.
Киевская область по количеству новых заражений за предыдущие сутки заняла второе место после столицы. Там COVID-19 заболели еще 1089 человек, а в целом диагностировано 32 301 заражение. Еще трое жителей региона умерли от последствий болезни (всего 629), а 171 (в общем 11 389) смогли вылечиться.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мэр Киева Виталий Кличко заявил, что показатель тестирования на коронавирус в столице – самый высокий в Украине и составляет более 350 тестов на 100 тысяч жителей.
Экс-чиновница Минздрава Наталья Лисневская раскритиковала преобразование Дворца спорта и ВДНХ в Киеве на госпитали для приема больных COVID-19.