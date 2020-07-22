Коронавирус снова мощно ударил по Киеву: среди зараженных много детей

В Киеве по состоянию на утро 22 июля зафиксировали 7166 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 132 жителей столицы, 14 из которых – дети.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Telagram. Он попросил жителей города не относиться легкомысленно к здоровью, соблюдать элементарные правила и беречь себя.

"Друзья! Опять неутешительные цифры по распространению вируса в Киеве. За минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 132 жителей столицы. 14 из них – дети. На сегодняшний день в Киеве уже 7166 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул Кличко.

По его словам, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 57 женщин в возрасте от 19 до 66 лет, 61 мужчина в возрасте от 19 до 90 лет, а также восемь девочек от четырех до 15 лет, шесть мальчиков от шести до 14 лет. В частности, речь и о четырех медиках. Из них в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем медиков.

"Выздоровели за минувшие сутки 66 жителей столицы. Всего коронавирус преодолел 2521 киевлянин", – написал Кличко.

Он также отметил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 35, в Соломенском – 17, в Днепровском – 16.

Пост Кличко Скриншот

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