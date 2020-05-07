В Киеве коронавирусом заразились почти 1700 человек: угроза не отступает

В Киеве среди людей, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус COVID-19, 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет, столько же мужчин от 30 до 64 лет и два мальчика 12-ти и 13-ти лет.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 7 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них – пять медиков. Один случай, к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли (в городе. – Ред.) от этой болезни 29 человек", – подчеркнул Кличко.

В Киеве коронавирусом заразились почти 1700 человек. Иллюстрация

"Заболели (случаи, выявленные за сутки. – Ред.): 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, два мальчика 12-ти и 13-ти лет", – добавил он.

По словам главы столицы, в больницы города госпитализировали восемь пациентов, другие – остались на самоизоляции, под контролем врачей. Он также отметил, что в Киеве от COVID-19 вылечились уже 110 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

Статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве Telegram/Виталий Кличко

"Хочу отметить, что число подтвержденных случаев в течение последней недели – волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза, несмотря на сегодняшние положительные цифры, не отступила, и расслабляться ни в коем случае нельзя! Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", – заявил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 2591 подтвержденный случай коронавируса COVID-19.