Коронавирус рекордно ударил по Киеву: за сутки обнаружили почти 120 зараженных

Коронавирус рекордно ударил по Киеву. По состоянию на 10 июля там было подтверждено 5990 случаев COVID-19, за минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 118 жителей столицы.

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Статистику озвучил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество больных коронавирусом в столице, к сожалению, не уменьшается. За минувшие сутки заболевание подтвердили еще у 118 человек. Среди них – четверо медиков. На сегодня в Киеве уже 5990 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 61 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 48 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, а также четыре девочки от одного до шести лет, пятеро мальчиков от шести до 14 лет. Из них в медучреждения столицы госпитализировали 17 пациентов, другие остались на самоизоляции, под контролем врачей.

"Выздоровел за минувшие сутки 71 человек. Всего коронавирус преодолели 2033 жителя Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 24, в Святошинском – 17, в Дарницком – 16.

По статистике, опубликованной Кличко на странице в Telegram, в Киеве коронавирус унес жизни уже 122 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 10 июля было зафиксировано 2940 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 45 человек, в то же время выздоровели 70.