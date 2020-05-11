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11 мая • обновлено в 11:44
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/ Жизнь столицы

Коронавирус нанес новый удар по Киеву: уже 37 жертв, 1871 инфицированный

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В Киеве за последние сутки подтвердили еще 66 случаев заболевания COVID-19, среди инфицированных – шесть медиков.

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Всего по состоянию на 11 мая в области подтвержден уже 1871 случай заражения коронавирусом, 37 человек умерли и 138 вылечились. Об этом говорится в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Отмечается, что среди новых пациентов – 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет, две девочки возрастом 1 и 3 лет и трое мальчиков в возрасте 4, 12, 16 лет.

Коронавирус нанес новый удар по Киеву: уже 37 жертв, 1871 инфицированный

В то же время в больницы столицы госпитализировали только 26 пациентов. Другие больные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев COVID-19 за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 13 человек, Дарницком – 12 и Деснянском – 8.

В общем карта заболевания коронавирусной инфекцией в Киеве за последние сутки изменилась так:

  • Печерский +3;

  • Шевченковский 1;

  • Соломенский +6;

  • Днепровский +7;

  • Святошинский +9;

  • Деснянский +8;

  • Подольский +5;

  • Голосеевский 2;

  • Оболонский +13;

  • Дарницкий +12.

Коронавирус нанес новый удар по Киеву: уже 37 жертв, 1871 инфицированный

"Можно не верить в опасность и рассказывать, что это, мол, мифы ... Но ситуация на самом деле непростая. Особенно накануне даты, когда мы собираемся вводить послабления ограничительных мер. И, если динамика заболевания будет так расти, любые ослабление будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. Тогда придется вводить строгий карантин", – предупредил Кличко, призвав жителей столицы и области соблюдать правила безопасности и беречь себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший директор департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов, которого уволили в конце апреля, находясь в должности, запретил "скорым" привозить в больницы области любых других пациентов, кроме инфицированных или с подозрением на COVID-19.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Тег
вирус
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