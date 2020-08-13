Коронавирус на Киевщине: зафиксировано еще 70 случаев

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 09:43, 13.08.2020 Обновлено: 09:59, 13.08.2020

На Киевщине по состоянию на утро 13 августа было подтверждено уже 4377 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек, выздоровели 23 больных, умер за это время один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 72 человека, а выздоровели – 3 044. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая. В общем проведено 1233925 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 530 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3086 случаев;

  • Волынская область – 4471 случай;

  • Днепропетровская область – 1630 случаев;

  • Донецкая область – 1027 случаев;

  • Житомирская область – 2266 случаев;

  • Закарпатская область – 6009 случаев;

  • Запорожская область – 1010 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 6177 случаев;

  • Кировоградская область – 733 случая;

  • г. Киев – 10002 случая;

  • Киевская область – 4377 случаев;

  • Львовская область – 11474 случая;

  • Луганская область – 170 случаев;

  • Николаевская область – 755 случаев;

  • Одесская область – 4572 случая;

  • Полтавская область – 516 случаев;

  • Ривненская область – 7206 случаев;

  • Сумская область – 754 случая;

  • Тернопольская область – 3489 случаев;

  • Харьковская область – 5378 случаев;

  • Херсонская область – 286 случаев;

  • Хмельницкая область – 1468 случаев;

  • Черновицкая область – 7110 случаев;

  • Черкасская область – 1067 случаев;

  • Черниговская область – 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 142508.

Данные Минздрава
Скриншот
Данные Минздрава
Скриншот
Данные СНБО
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что умные часы и фитнес-браслет можно использовать для раннего определения COVID-19, поскольку они позволяют следить за частотой пульса и параметрами сна человека.

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