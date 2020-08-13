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Коронавирус на Киевщине: зафиксировано еще 70 случаев

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Жизнь столицы
1,0 т.
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация

Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.

На Киевщине по состоянию на утро 13 августа было подтверждено уже 4377 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек, выздоровели 23 больных, умер за это время один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 72 человека, а выздоровели – 3 044. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая. В общем проведено 1233925 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 530 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 3086 случаев;

  • Волынская область – 4471 случай;

  • Днепропетровская область – 1630 случаев;

  • Донецкая область – 1027 случаев;

  • Житомирская область – 2266 случаев;

  • Закарпатская область – 6009 случаев;

  • Запорожская область – 1010 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 6177 случаев;

  • Кировоградская область – 733 случая;

  • г. Киев – 10002 случая;

  • Киевская область – 4377 случаев;

  • Львовская область – 11474 случая;

  • Луганская область – 170 случаев;

  • Николаевская область – 755 случаев;

  • Одесская область – 4572 случая;

  • Полтавская область – 516 случаев;

  • Ривненская область – 7206 случаев;

  • Сумская область – 754 случая;

  • Тернопольская область – 3489 случаев;

  • Харьковская область – 5378 случаев;

  • Херсонская область – 286 случаев;

  • Хмельницкая область – 1468 случаев;

  • Черновицкая область – 7110 случаев;

  • Черкасская область – 1067 случаев;

  • Черниговская область – 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 142508.

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава

Данные Минздрава Скриншот

Данные СНБО

Данные СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что умные часы и фитнес-браслет можно использовать для раннего определения COVID-19, поскольку они позволяют следить за частотой пульса и параметрами сна человека.

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