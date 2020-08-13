Коронавирус на Киевщине: зафиксировано еще 70 случаев

На Киевщине по состоянию на утро 13 августа было подтверждено уже 4377 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 70 человек, выздоровели 23 больных, умер за это время один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 72 человека, а выздоровели – 3 044. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"13 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 86140 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1992 летальные, 46216 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1592 новых случая. В общем проведено 1233925 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 530 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3086 случаев;

Волынская область – 4471 случай;

Днепропетровская область – 1630 случаев;

Донецкая область – 1027 случаев;

Житомирская область – 2266 случаев;

Закарпатская область – 6009 случаев;

Запорожская область – 1010 случаев;

Ивано-Франковская область – 6177 случаев;

Кировоградская область – 733 случая;

г. Киев – 10002 случая;

Киевская область – 4377 случаев;

Львовская область – 11474 случая;

Луганская область – 170 случаев;

Николаевская область – 755 случаев;

Одесская область – 4572 случая;

Полтавская область – 516 случаев;

Ривненская область – 7206 случаев;

Сумская область – 754 случая;

Тернопольская область – 3489 случаев;

Харьковская область – 5378 случаев;

Херсонская область – 286 случаев;

Хмельницкая область – 1468 случаев;

Черновицкая область – 7110 случаев;

Черкасская область – 1067 случаев;

Черниговская область – 1107 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 августа в Центр поступило 2004 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 142508.

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые заявили, что умные часы и фитнес-браслет можно использовать для раннего определения COVID-19, поскольку они позволяют следить за частотой пульса и параметрами сна человека.