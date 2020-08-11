Коронавирус на Киевщине: заболевание обнаружили еще у более 40 человек

На Киевщине по состоянию на утро 11 августа подтверждено уже 4239 случаев коронавируса.

За минувшие сутки заболевание обнаружили у 42 человек, выздоровели – только восемь, умер за это время один человек. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на территории области от COVID-19 умерли уже 10 человек, а выздоровели – 2 970. О ситуации с заболеваемостью написала также пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"11 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 83115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1951 летальный, 44934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 1158 новых случаев. В общем проведено 1195561 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 575 пациентов", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 3002 случая;

Волынская область – 4375 случаев;

Днепропетровская область – 1571 случай;

Донецкая область – 982 случая;

Житомирская область – 2178 случаев;

Закарпатская область – 5875 случаев;

Запорожская область – 959 случаев;

Ивано-Франковская область – 5911 случаев;

Кировоградская область – 725 случаев;

г. Киев – 9687 случаев;

Киевская область – 4239 случаев;

Львовская область – 11142 случая;

Луганская область – 157 случаев;

Николаевская область – 729 случаев;

Одесская область – 4364 случая;

Полтавская область – 503 случая;

Ривненская область – 7018 случаев;

Сумская область – 702 случая;

Тернопольская область – 3375 случаев;

Харьковская область – 5030 случаев;

Херсонская область – 271 случай;

Хмельницкая область – 1376 случаев;

Черновицкая область – 6867 случаев;

Черкасская область – 1039 случаев;

Черниговская область – 1038 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 августа в Центр поступило 1537 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 138695.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, нейробиологи из США считают, что коронавирус может иметь гораздо больше негативных последствий для организма, чем ученые предполагали ранее.