Коронавирус на Киевщине: за сутки добавились десятки больных

Яра Дорош Жизнь столицы 09:53, 9.07.2020 Обновлено: 09:57, 9.07.2020

В Киевской области по состоянию на утро 9 июля было зафиксировано 2895 подтвержденных случаев COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, в то же время выздоровели 27 человек. Об этом говорится на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Отмечается, что всего на Киевщине от коронавируса умерли 55 человек, а выздоровели – 1650. О заболеваемости написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"9 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев. Всего проведено 760 247 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

  • Винницкая область – 2021 случай;

  • Волынская область – 2875 случаев;

  • Днепропетровская область – 1130 случаев;

  • Донецкая область – 749 случаев;

  • Житомирская область – 1500 случаев;

  • Закарпатская область – 3622 случая;

  • Запорожская область – 605 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 2857 случаев;

  • Кировоградская область – 669 случаев;

  • г. Киев – 5872 случая;

  • Киевская область – 2895 случаев;

  • Львовская область – 6681 случай;

  • Луганская область – 90 случаев;

  • Николаевская область – 465 случаев;

  • Одесская область – 2052 случая;

  • Полтавская область – 327 случаев;

  • Ривненская область – 4380 случаев;

  • Сумская область – 328 случаев;

  • Тернопольская область – 2153 случая;

  • Харьковская область – 2521 случай;

  • Херсонская область – 201 случай;

  • Хмельницкая область – 865 случаев;

  • Черновицкая область – 5074 случая;

  • Черкасская область – 707 случаев;

  • Черниговская область – 585 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 98 510.

Данные СНБО
Скриншот
Пост Минздрава
Скриншот
Пост Минздрава
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 9 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5872 человек. За сутки заболевание обнаружили еще у 93 жителей столицы.

Комментировать
Кияни Жизнь столицы

Смотрите также

В сети рассказали о романе Лукашенко с 23-летней "Мисс Беларусь": кто она и как выглядит

Гонтарева призвала МВФ забрать транш у Украины

В Луцке военные вычерпывали лужи перед приездом Зеленского. Фото и видео

Шарий обвинил ОП в заказе его ликвидации и указал на помощника Тимошенко

"Динамо" по пенальти в историческом матче выиграло Кубок Украины