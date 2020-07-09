Коронавирус на Киевщине: за сутки добавились десятки больных
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.
В Киевской области по состоянию на утро 9 июля было зафиксировано 2895 подтвержденных случаев COVID-19.
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За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, в то же время выздоровели 27 человек. Об этом говорится на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Отмечается, что всего на Киевщине от коронавируса умерли 55 человек, а выздоровели – 1650. О заболеваемости написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"9 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 51 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 784 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 810 новых случаев. Всего проведено 760 247 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2021 случай;
Волынская область – 2875 случаев;
Днепропетровская область – 1130 случаев;
Донецкая область – 749 случаев;
Житомирская область – 1500 случаев;
Закарпатская область – 3622 случая;
Запорожская область – 605 случаев;
Ивано-Франковская область – 2857 случаев;
Кировоградская область – 669 случаев;
г. Киев – 5872 случая;
Киевская область – 2895 случаев;
Львовская область – 6681 случай;
Луганская область – 90 случаев;
Николаевская область – 465 случаев;
Одесская область – 2052 случая;
Полтавская область – 327 случаев;
Ривненская область – 4380 случаев;
Сумская область – 328 случаев;
Тернопольская область – 2153 случая;
Харьковская область – 2521 случай;
Херсонская область – 201 случай;
Хмельницкая область – 865 случаев;
Черновицкая область – 5074 случая;
Черкасская область – 707 случаев;
Черниговская область – 585 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 98 510.
Данные СНБО Скриншот
Пост Минздрава Скриншот
Пост Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 9 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5872 человек. За сутки заболевание обнаружили еще у 93 жителей столицы.