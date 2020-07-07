Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика заболеваемости

В Киевской области по состоянию на утро 7 июля было зафиксировано 2809 подтвержденных случаев COVID-19.

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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 6 июля сообщалось о 2789 случаях COVID-19 на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 20 человек.

"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.

Статистика заболеваемости по всей Украине:

Винницкая область – 1979 случаев;

Волынская область – 2788 случаев;

Днепропетровская область – 1116 случаев;

Донецкая область – 686 случаев;

Житомирская область – 1469 случаев;

Закарпатская область – 3458 случаев;

Запорожская область – 598 случаев;

Ивано-Франковская область – 2744 случая;

Кировоградская область – 663 случая;

г. Киев – 5665 случаев;

Киевская область – 2809 случаев;

Львовская область – 6445 случаев;

Луганская область – 85 случаев;

Николаевская область – 461 случай;

Одесская область – 1919 случаев;

Полтавская область – 325 случаев;

Ривненская область – 4228 случаев;

Сумская область – 321 случай;

Тернопольская область – 2108 случаев;

Харьковская область – 2416 случаев;

Херсонская область – 196 случаев;

Хмельницкая область – 842 случая;

Черновицкая область – 5032 случая;

Черкасская область – 678 случаев;

Черниговская область – 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 96 186.

Пост Минздрава Скриншот

Пост Минздрава Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5665 человек. За минувшие сутки в столице было зафиксировано 63 новых случая заболевания.