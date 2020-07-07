Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика заболеваемости
Коронавирус на Киевщине. Иллюстрация.
В Киевской области по состоянию на утро 7 июля было зафиксировано 2809 подтвержденных случаев COVID-19.
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Об этом написала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook. Еще 6 июля сообщалось о 2789 случаях COVID-19 на территории области, то есть за сутки заболевание обнаружили у 20 человек.
"7 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 49 607 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1283 летальных, 22 193 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 564 новых случая. Всего проведено 731 858 тестирований методом ПЦР", – говорится в посте.
Статистика заболеваемости по всей Украине:
Винницкая область – 1979 случаев;
Волынская область – 2788 случаев;
Днепропетровская область – 1116 случаев;
Донецкая область – 686 случаев;
Житомирская область – 1469 случаев;
Закарпатская область – 3458 случаев;
Запорожская область – 598 случаев;
Ивано-Франковская область – 2744 случая;
Кировоградская область – 663 случая;
г. Киев – 5665 случаев;
Киевская область – 2809 случаев;
Львовская область – 6445 случаев;
Луганская область – 85 случаев;
Николаевская область – 461 случай;
Одесская область – 1919 случаев;
Полтавская область – 325 случаев;
Ривненская область – 4228 случаев;
Сумская область – 321 случай;
Тернопольская область – 2108 случаев;
Харьковская область – 2416 случаев;
Херсонская область – 196 случаев;
Хмельницкая область – 842 случая;
Черновицкая область – 5032 случая;
Черкасская область – 678 случаев;
Черниговская область – 576 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 96 186.
Пост Минздрава Скриншот
Пост Минздрава Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на утро 7 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5665 человек. За минувшие сутки в столице было зафиксировано 63 новых случая заболевания.