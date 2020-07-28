Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 июля
В Киевской области на утро 28 июля было подтверждено 3590 случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время – 13. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2574. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
"28 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36 744 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 919 новых случаев. В общем проведено 983 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 622 пациента", – говорится в посте.
Статистика по всей Украине:
Винницкая область – 2627 случаев;
Волынская область – 3648 случаев;
Днепропетровская область – 1334 случая;
Донецкая область – 852 случая;
Житомирская область – 1744 случая;
Закарпатская область – 4940 случаев;
Запорожская область – 753 случая;
Ивано-Франковская область – 4224 случая;
Кировоградская область – 697 случаев;
г. Киев – 7800 случаев;
Киевская область – 3590 случаев;
Львовская область – 9099 случаев;
Луганская область – 121 случай;
Николаевская область – 562 случая;
Одесская область – 3031 случай;
Полтавская область – 401 случай;
Ривненская область – 5784 случая;
Сумская область – 454 случая;
Тернопольская область – 2822 случая;
Харьковская область – 3478 случаев;
Херсонская область – 221 случай;
Хмельницкая область – 1069 случаев;
Черновицкая область – 5692 случая;
Черкасская область – 906 случаев;
Черниговская область – 726 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 118 002.
Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария, которая ранее позволила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.