Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 июля

В Киевской области на утро 28 июля было подтверждено 3590 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время – 13. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2574. О ситуации с заболеваемостью написала и пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

"28 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 66 575 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1629 летальных, 36 744 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 919 новых случаев. В общем проведено 983 360 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 622 пациента", – говорится в посте.

Статистика по всей Украине:

Винницкая область – 2627 случаев;

Волынская область – 3648 случаев;

Днепропетровская область – 1334 случая;

Донецкая область – 852 случая;

Житомирская область – 1744 случая;

Закарпатская область – 4940 случаев;

Запорожская область – 753 случая;

Ивано-Франковская область – 4224 случая;

Кировоградская область – 697 случаев;

г. Киев – 7800 случаев;

Киевская область – 3590 случаев;

Львовская область – 9099 случаев;

Луганская область – 121 случай;

Николаевская область – 562 случая;

Одесская область – 3031 случай;

Полтавская область – 401 случай;

Ривненская область – 5784 случая;

Сумская область – 454 случая;

Тернопольская область – 2822 случая;

Харьковская область – 3478 случаев;

Херсонская область – 221 случай;

Хмельницкая область – 1069 случаев;

Черновицкая область – 5692 случая;

Черкасская область – 906 случаев;

Черниговская область – 726 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и из города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 28 июля в Центр поступило 1219 сообщений о подозрении на COVID-19, всего с начала года – 118 002.

Данные СНБО Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

Данные Минздрава Скриншот

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