Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 июля

В Киевской области на утро 28 июля было подтверждено 3590 случаев COVID-19.

За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время – 13. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.

Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2574.

Данные СНБО Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария, которая ранее позволила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.