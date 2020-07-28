Коронавирус на Киевщине: появилась свежая статистика на 28 июля
Коронавирус на Киевщине.
В Киевской области на утро 28 июля было подтверждено 3590 случаев COVID-19.
За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 42 человек, выздоровели за это время – 13. Об этом сообщили на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО.
Всего на Киевщине от коронавируса умерли уже 60 человек, а выздоровели – 2574.
Данные СНБО Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, Болгария, которая ранее позволила украинцам въезжать на территорию своей страны без двухнедельной самоизоляции, еще больше облегчила туристам возможность посещать черноморские курорты даже в условиях пандемии.
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